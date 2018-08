Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de manifestanti au depus plangere la Parchetul Militar al Romaniei, pana luni la pranz, referindu-se la faptul ca, la manifestatia antiguvernamentala de vineri a diasporei romane, Jandarmeria i-a atacat in mod nejustificat, punandu-le viata in pericol – a comunicat luni Ionel Corbu, procuror…

- „Am facut o plangere penala pentru ca am inhalat multe gaze. Ma dor muschii gatului, cateva parti ale grefelor recent puse s-au inrosit si mi se pare ca actiunea jandarmilor din data de 10 august a fost foarte agresiva si nu au facut nimic sa inlature grupele de suporteri care erau langa ei. De la…

- Adina Apostol, o victima a incendiului din Clubul Colectiv, s-a prezentat la Parchetul Militar pentru a depune o plangere fața de intervenția jandarmilor de la protestul din 10 august, ea precizand ca grefele recent aplicate de medici sunt inflamate din cauza gazelor folosite de forțele de ordine.Citește…

- Procurorii de la Parchetul Militar extind cercetarile in dosarul deschis in urma violentelor de la protestul de vineri seara, din Piata Victoriei, urmand a fi vizate nu doar infractiuni de purtare abuziva, abuz in serviciu ci si pentru infractiunea de neglijenta in serviciu. Toti procurorii militari…

- Zeci de protestatari care au fost agresați de jandarmi in timpul protetului din Piața Victoriei de vineri seara s-au prezentat, astazi, la Parchetul Miliar. Mulți din ei au recunoscut ca nu au fost agresați fizic, insa au fost deranjați de gazele lacrimogene."Este un gust amar. Sunt peste…

- Procurorii militari de la Parchetul Militar au deschis dosar penal in care se ancheteaza interventia Jandarmeriei la protestul de vineri seara."In cursul zilei de astazi, 11 august 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar București s-au…