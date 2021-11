17 noiembrie: Ziua internaţională a studenţilor. O zi în care studentul a revoluţionat întreaga societate 17 noiembrie: Ziua internationala a studentilor. O zi in care studentul a revolutionat intreaga societate 17 noiembrie: Ziua internationala a studentilor. O zi in care studentul a revolutionat intreaga societate Ziua de 17 noiembrie a fost declarata oficial Ziua internationala a studentilor in anul 1941 de catre Consiliul International al Studentilor pentru a comemora evenimentele din 1939, desfasurate la Praga. In 1939, ocupantii nazisti din Cehoslovacia au suprimat, in Praga, o demonstratie a studentilor de la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Caroline, ce marca momentul crearii… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

