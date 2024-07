17 migranţi, găsiţi ascunşi într-un TIR la graniţa de vest a ţării Politistii de frontiera din cadrul PTF Nadlac II au depistat 17 cetateni straini ascunsi intr-un TIR, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge in tari din vestul Europei. „Șoferul mijlocului de transport este cercetat pentru trafic de migranți, iar cetatenii depistati ascunsi pentru tentativa de trecere frauduloasa a […] Articolul 17 migranti, gasiti ascunsi intr-un TIR la granita de vest a tarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

