17 medalii la „Naţionalele” de cadeţi Inotatorii de la CSM Ploiesti au participat, in perioada 8-11 decembrie, la Campionatul National de Cadeti (12-14 ani) in bazin scurt, de la Miercurea Ciuc, reusind o serie de rezultate spectaculoase! Au fost, in total, 17 medalii – 5 de aur, 6 de argint si 6 de bronz -, insa de retinut ar fi mai multe realizari deosebite ale sportivilor pregatiti de Tamara Costache si Ciprian Toma: – Briana Paun (13 ani) a doborat recordurile nationale in bazin scurt atat la 200 metri liber, cu timpul de 2:03:88 minute (data din 1984), cat si la 200 metri fluture, cu timpul 2:19:44 minute (data din 1988); – Luca… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

