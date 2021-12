17 kilograme de articole pirotehnice confiscate de polițiștii bănățeni Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Caraș-Severin au continuat ieri activitațile desfașurate pentru prevenirea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale privind deținerea, comercializarea, importul, depozitarea și folosirea articolelor pirotehnice, in urma neregulilor constatate fiind ridicate 17 kilograme de articole pirotehnice deținute fara drept. „Articolele pirotehnice, din categoriile F2 și F3, au fost ridicate […] Articolul 17 kilograme de articole pirotehnice confiscate de polițiștii banațeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

