17 județe sub cod galben de ninsori. Meteorologii anunță vreme rece și precipitații în acest weekend Meteorologii anunța vreme mai rece in acest weekend, in țara și in Capitala. Lapovița și ninsoarea sunt așteptate in majoritatea țarii in acest sfarșit de saptamana, care vor fi insoțite de viscol și vant puternic. Temporar in zona montana va ninge, iar local in Transilvania, sudul Moldovei și din a doua parte a zilei de […] Articolul 17 județe sub cod galben de ninsori. Meteorologii anunța vreme rece și precipitații in acest weekend a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

