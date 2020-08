17 județe și Bucureștiul, ZONE ROȘII pentru Germania. Lista județelor considerate „zone de risc” Ziarul Unirea 17 județe și Bucureștiul, ZONE ROȘII pentru Germania. Lista județelor considerate „zone de risc” 18 județe din Romania, printre care se numara și capitala, sunt in zona roșie, potrivit Ministerului de Externe din Germania. Autoritațile germane au actualizat, miercuri, lista județelor din Romania care se considera a fi „zone de risc”. Lista județelor vizate: Argeș, Bacau, Bihor, Braila, Brașov, București, Buzau, Dambovița, Galați, Gorj,... 17 județe și Bucureștiul, ZONE ROȘII pentru Germania. Lista județelor considerate „zone de risc” Ziarul Unirea Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

