- Social 83,2%, rata de recenzare la nivelul județului Teleorman iulie 5, 2022 10:51 In perioada 31 mai – 17 iulie se desfașoara in județul Teleorman a treia etapa a Recensamantului Populației și Locuințelor, etapa in care recenzorii intra in teren și colecteaza prin interviu fața-in-fața, cu…

- ARAD. Chiar daca „necesarul e asigurat”, Primaria Municipiului Arad continua inscrierile pentru recenzorii care participa la efectuarea Recensamantului Populatiei si Locuintelor din Romania, etapa interviurilor fața in fața.

- Social Aproape 57% dintre teleormaneni s-au autorecenzat / Județul Teleorman, pe locul 4 la nivel național iunie 2, 2022 09:24 Unitatea de Coordonare si Implementare a Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2021a prelungit perioada de trecere de la autorecenzare la recenzarea prin interviu fata…

- Peste 11 milioane de chestionare au fost transmise in etapa de autorecenzare din cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor. In cele 11 saptamani de recensamant complet digitalizat, Institutul Național de Statistica a stabilit o premiera absoluta: Romania este țara din UE care a inregistrat…

- Prelungirea perioadei de auto-recenzare pana pe 27 mai 2022. Foto arhiva "Am propus presedintelui Comisiei Centrale pentru Recensamântul Populatiei si Locuintelor, domnului ministru Lucian Bode, o propunere de hotarâre. Dânsul a fost de acord cu aceasta propunere de…

- Romanii vor putea sa se autorecenzeze pana in data de 27 mai 2022, in cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor, dupa ce perioada a fost prelungita. Președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei, a anunțat, vineri, ca perioada a fost prelungita in urma interesului crescut pentru…

- Cu totii dorim sa stim cu precizie cati mai suntem in tara, in fiecare regiune, judet si localitate, respectiv cati dintre noi au plecat in strainatate pentru o perioada mai mare de 12 luni inainte de momentul de referinta al RPL-runda 2021 (1 decembrie 2021 ora „0"). Datele de la acest recensamant…

