17 februarie - Sarbatoare pentru crestinii ortodocsi - Sfantul Mare Mucenit Teodor Tiron OrtodoxeSf. Mare Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. imparati Marcian si PulheriaGreco-catoliceSf. m. Teodor Tiro.Romano-catoliceSs. Intemeietori ai Societatii "Slujitorii Sf. Fc. Maria"; Teodor, soldat m.Sfantul Mare Mucenic Teodor Tiron este pomenit in calendarul crestin ortodox la 17 februarie.S-a nascut in Siria si a facut parte din armata romana in legiunea Tironilor formata din soldati tineri (de aici si numele de Teodor Tiron).In timpul imparatului Diocletian (284-305), Sfantul Teodor comanda o cohorta de cateva sute de ostasi, cei mai buni din legiune (care numara in jur de 5.000 de oameni),… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In unele scrieri apocrife, Sfantul Mare Mucenic Teodor Tiron, praznuit pe 17 februarie, este descris ca fiind unul dintre ”Strajerii lui Dumnezeu”. Se spunea ca Dumnezeu i-a poruncit ”sa descuie vara” si ”sa aduca Soarele in calea iernii”. Batranii de altadata, daca auzeau bufnița cantand in februarie,…

- Postul din ziua de 5 ianuarie dateaza din perioada secolele IV-VI, cand catehumenii se pregateau prin post si rugaciune pentru primirea Sfantului Botez a doua zi, scrie antena3.ro. Astazi, crestinii postesc in aceasta zi, pentru a putea gusta cu vrednicie din apa sfintita - Agheasma Mare. Citeste…

- Senatul american l-a confirmat pe John Sullivan in functia de ambasador al Statelor Unite in Rusia. Sullivan, avocat care a lucrat in administratii republicane precedente, inainte de a deveni secretar de Stat adjunct in 2017, il va inlocui pe Jon Huntsman, care a demisionat in august, dupa doi ani…

- Astazi, Biserica Ortodoxa il cinsteste pe Sfantul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, facatorul de minuni, unul din cei mai indragiti sfinti praznuit de catre crestini, potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului.A trait pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian 284 ndash; 305…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri ca nu exista "un consens posibil" cu Turcia privind definitia terorismului, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la finalul summitului NATO la Watford, in apropiere de Londra, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Nu vad un consens posibil",…

- În volumul VI din Calatori straini despre Țarile Române aflam despre „dreapta credința” a moldovenilor. „Cât despre oamenii țarii, ei nici nu postesc, nici nu se roaga, nu au nici un fel de religie; sunt creștini doar cu numele. Preoții lor sunt cei dintâi…

- Statele membre ale Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) au aprobat joi noul buget in pofida eforturilor Rusiei, care le-a cerut sa voteze impotriva, pentru a bloca finantarea unei noi echipe de anchetatori, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Bugetul OIAC pentru 2020, aprobat…

- Afganistan, Republica Centrafricana, Somalia, Siria și Mali se numara printre cele mai nesigure țari pentru calatorii in 2020, potrivit unei harti a riscurilor, aflata la a 11-a editie, intocmita de compania de asigurari International SOS, Pe de alta parte, Danemarca, Finlanda, Groenlanda, Islanda,…