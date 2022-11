Stiri pe aceeasi tema

Capitanul nationalei de handbal feminin, Cristina Neagu, s-a declarat mandra de echipa, in pofida infrangerii cu Olanda, la debutul in grupa C a Campionatului European, scor 28-29, si a multumit fanilor prezenti in sala din Skopje.

Spectacole din tara si strainatate, dezbateri, expozitii si lansari de carte vor avea loc in cadrul Festivalului National de Teatru - editia a 32-a, eveniment care incepe, sambata, la Bucuresti.

Contracte de finantare in valoare de peste 20 de milioane de euro, pentru alte 4 rute turistice si culturale din Programul "Romania atractiva", au fost semnate luni, la sediul Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE).

Biletele pentru spectacolele celei de-a 32-a editie a Festivalului National de Teatru, care va avea loc intre 5 si 13 noiembrie, vor fi puse in vanzare incepand de sambata, la ora 10.00.

Teatrul Nottara lanseaza in luna octombrie proiectul „Dialoguri fara masca", o serie de intalniri cu personalitați ale vieții culturale din Romania, artiști, medici, scriitori, oameni care in domeniul lor au schimbat lumea. Moderatorul acestor intalniri este criticul de teatru Monica Andronescu.

Inscrierile pentru cea de-a IV-a ediție a Festivalului Național de Teatru pentru Tineret Ștefan Iordache au inceput, termenul limita fiind 14 octombrie 2022

Teatre din Romania participa la cea de-a VII-a editie a Reuniunii Teatrelor Nationale Romanesti de la Chisinau, care se va desfasura, in perioada 15-28 septembrie, sub genericul „Artistii pentru pace, libertate, speranta", cu sprijinul Institutului Cultural Roman.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca va propune, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti de miercuri, alocarea sumei de un milion de lei pentru festivalul national de teatru din Romania-FNT 2022, care se va desfasura in perioada 5-13 noiembrie, conform news.ro.