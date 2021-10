17 decese asociate Covid, în Mureș, în ultimele 24 de ore Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 361 de cazuri noi de coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, 363 de persoane confirmate pozitiv sunt internate la aceasta data in județul Mureș. Pana acum, 1177 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat in spitalele din județul Mureș, potrivit datelor DSP Mureș. In ultimele 24 de […] Articolul 17 decese asociate Covid... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

