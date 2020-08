17 concurenți selectați pentru finala Festivalului – Concurs “Gelu Stan” Festivalul – Concurs “Gelu Stan”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Consiliului Județean Timiș, a intrat in linie dreapta. Juriul a ales interpreții care vor participa la concursul de marți, 25 august 2020. Din cei aproape 60 de tineri soliști de muzica populara, cu varste intre 15-25 de ani, care s-au inscris la preselecție, au fost aleși 17 interpreți, care reprezinta toate zonele țarii, din Maramureșul Istoric pana in Basarabia, Banat și Oltenia. Concursul, Gala Laureaților și recitalurile soliștilor invitați vor avea loc marți, 25 august, de la ora 19,… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

