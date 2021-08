17 cazuri nou confirmate de COVID-19 în Teleorman Social 17 cazuri nou confirmate de COVID-19 in Teleorman august 24, 2021 12:33 Marți, in Teleorman, numarul de cazuri nou confirmate de COVID-19 este de 17, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, rata de incidența cumulata la 14 zile a crescut la 0,22 in județ. La nivel național, sursa citata raporteaza 782 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. In ceea ce privește numarul de cazuri confirmate in total, la nivelul județului au fost raportate 13.880 de persoane, iar, la nivel… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la debutul pandemiei, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.082.183 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 126 in ultimele 24 de ore – numar in creștere. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul…

- Autoritațile au confirmat, la ultimul bilanț, 104 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in Romania, dupa efectuarea a 26.625 de teste. In ultimele 7 zile, in Romania s-a trecut de doua ori peste numarul zilnic de 100 de imbolnaviri, pe 21 iulie și pe 23 iulie.La ora 13:00, Grupul de Comunicare…

- 62 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul epidemiei a ajuns la 1.081.467, din care pacienți vindecați 1.046.610, potrivit datelor oficiale publicate joi. In intervalul menționat au fost efectuate 11.642 de teste RT-PCR și 13.278 de teste rapide antigenice,…

- Pana acum, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.120 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19, dintre care 30 in ultimele 24 de ore. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe. De…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.090 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 60 in ultimele 24 de ore, depistate dupa efectuarea a 26.466 de teste. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri,…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.080.979 de cazuri de persoane infectate cu COVID de la inceputul pandemiei, dintre care 28 in ultimele 24 de ore, depistate in 11.867 de teste. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul…

- In total, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 62 in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de infectari zilnice din ultima saptamana a fost pe 23 iunie, cand s-au inregistrat 66 de cazuri. La ora 13:00, Grupul de Comunicare…

- De la debutul pandemiei, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.776 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 50 in ultimele 24 de ore. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația…