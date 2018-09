Stiri pe aceeasi tema

- Abu Saad Erhabi, lidrul ISIS din Afganistan, a fost ucis, sambata noaptea, intr-un raid organizat de trupele militare afgane susținute de partenerii externi, au anunțat, duminica, autoritațile locale. Erhabi și alți zece membri ai gruparii jihadiste au fost uciși in provincia Nangarhar din estul Afganistanului,…

- Altii zece membri ai ISIS au fost ucisi in aceasta operatiune aeriana si terestra purtata de forte afgane si externe, a precizat Directoratul National pentru Securitate, intr-un comunicat difuzat la Kabul. Mari cantitati de arme grele si usoare, precum si de munitii au fost distruse in…

- Atac cu bomba la o secție de votare din Pakistan revendicat de gruparea Statul Islamic. Cel puțin 31 de persoane au murit in orașul Quetta in sud-vestul țarii dupa deschiderea secțiilor de votare, scrie BBC News. Alte cateva explozii mai mici au avut loc in alte orașe din Pakistan in ziua alegerilor.…

- Statul Islamic a revendicat un atac sinucigas care l-a vizat duminica pe vicepresedintele afgan Abdul Rashid Dostum in apropiere de aeroportul din Kabul si care s-a soldat cu cel putin 10 morti si raniti, a anuntat agentia Amaq, relateaza Reuters. Potrivit surselor citate, un kamikaze si-a detonat…

- Anul 2018 este unul de referința pentru proiectul „Let’s Do It”: proiectul aniverseaza 10 ani de existența. La ediția din acest an, 150 de țari au raspuns pozitiv invitației de a organiza, simultan, in 15 septembrie, Ziua naționala de curațenie. Romania s-a alaturat campaniei in 2009,…

- Un lider extremist islamist a fost condamnat vineri la pedeapsa cu moartea in Indonezia pentru ca a ordonat comiterea unor atentate sinucigase in 2016 la Jakarta, acestea fiind primele atacuri sangeroase revendicate de gruparea jihadista Statul Islamic in Asia de Sud-Est, informeaza AFP. …

- Israelul a atacat militiile siite din Siria sustinute de Iran, conform prim-ministrului Benjamin Netanyahu, care sustine ca astfel de actiuni ajuta la mentinerea sub control a fluxului de migranti sirieni sunniti din Siria inspre Europa, scrie Reuters. Netanyahu a acuzat Iranul, care sustine guvernul…