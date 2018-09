Stiri pe aceeasi tema

- Numarul victimelor confirmate oficial in urma atacurilor de la World Trade Center este de 2.753, intre care se afla si cei disparuti si presupusi morti. Doar 1.642 dintre victime, sau aproximativ 60%, au fost identificate. Biroul de Examinare Medicala din New York a lucrat timp de 17 ani pentru a…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale a finalizat urmarirea penala si a expediat in instanta de judecata cauza de invinuire a directorului unei scoli profesionale din mun.

- In ultimii ani, companiile din Romania au inceput sa-si puna problema importului de angajati din tari non-UE, care sa asigure resursa umana in sectoarele in care exista deficit de personal si activitatea risca sa fie intrerupta din aceasta cauza.

- Persoanele fizice, individual sau organizate in asociatii si persoanele juridice se pot adresa atat direct cat si in scris prin posta sau e-mail ITM Arges, pentru a sesiza incalcari ale prevederilor legale din domeniul relatiilor de munca (munca fara forme legale, nerespectarea regimului de munca al…

- Din analiza datelor statistice, la finele lunii mai 2018, se constata ca numarul total al șomerilor inregistrați la AJOFM Argeș a fost de 8.734 persoane (1.791 șomeri indemnizați și 6.943 persoane ce nu beneficiaza de indemnizație de șomaj), in scadere cu 202 persoane (-2,26 p.p.) fața de luna precedenta…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din județul Buzau, a murit aseara la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Focșani, in urma unui accident de munca. Barbatul a suferit un stop cardio repirator iresuscitabil, dupa ce a fost strivit la nivelul toracelui de o grinda metalica. …