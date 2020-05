Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 9 mai, in Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani mai este doar un loc liber pentru internarea bolnavilor COVID-19. Intfr-o saptamana s-au mai amenajat 40 de paturi și s-a ajuns la o capacitate de internare de 56 de locuri in singurul pavilion dedicat COVID. Au fost internați și angajații confirmați…

- RESITA – In urma unei anchete epidemiologice desfasurate la Bocsa in cazul unei persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus, 23 de contacti au fost izolati! Desi s-a presupus ca persoana respectiva lucra la abator, Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin a infirmat acest lucru, precizand…

- Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș a demarat procedura de testare a personalului de ingrijire din cadrul centrelor rezidențiale de asistența... The post Intreg personalul de ingrijire din cadrul centrelor rezidențiale de asistența a persoanelor varstnice din Timis, testat pentru COVID-19…

- Numarul persoanelor din judetul Vrancea confirmate cu COVID-19 a ajuns la 117, in timp ce peste 2.000 de oameni se afla in izolare, iar alti 749 sunt in carantina, potrivit raportarii de duminica a Prefecturii, informeaza Agerpres. "In judetul Vrancea, in data de 12 aprilie 2020, sunt monitorizate…

- CARAȘ-SEVERIN – Contorizarea evoluției epidemiei cu noul coronavirus continua, in Caraș-Severin fiind raportate zilnic cazuri noi de infectare! Aceste cifre nu-i mai incalzesc pe oameni, mulți ajungand la trista concluzie ca nu mai suntem decat niște simple numere care atesta o situație de criza fara…

- Judetele Buzau si Vrancea vor avea aparate proprii care vor ajuta la testarea cat mai rapida a persoanelor suspecte de infectie cu coronavirus. Cele doua judete au fiecare doua cazuri confirmate de Covid-19, anunța news.ro.Consiliul Judetean Buzau a anuntat, vineri, ca Ministerul Sanatatii…

- Direcția de Sanatate Publica a transmis ca in județul Olt numarul persoanelor plasate in carantina a ajuns la 66. Pana al acest moment sunt trei cazuri confirmate cu Covid-19. Un barbat de 51 ani, un altul de 22 ani și o tanara in varsta de 21 ani sunt cele trei persoane in cazul carora a fost confirmata…