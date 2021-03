167 de cabinete noi pentru administrarea vaccinului Pfizer, funcționale de azi! 30 sunt în Timiș Incepand de astazi, 20 martie, 167 de cabinete noi devin operaționale pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech, in 13 județe din țara și la nivelul municipiului București. Vaccinarea efectiva a persoanelor programate se va realiza incepand de marți, 23 martie. Distribuția acestora este urmatoarea: • Municipiul București – 54 cabinete; • Arad – […] The post 167 de cabinete noi pentru administrarea vaccinului Pfizer, funcționale de azi! 30 sunt in Timiș appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

