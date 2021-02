Stiri pe aceeasi tema

- Peste 160 de persoane varstnice din municipiul Blaj vor beneficia de un pachet de servicii medicale gratuite timp de doi ani. Printre acestea se numara servicii de telemedicina, consultații de specialitate (medicina generala, nutriție, reumatologie, recuperare fizica), consultații de optometrie-optica…

- Primaria municipiului Alba Iulia a lansat vineri in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru servicii de proiectare faza DTAC+PT + detalii de execuție și caiet de sarcini, verificarea tehnica de calitate a documentațiilor, inclusiv servicii de asistența tehnica din partea proiectantului…

- Primaria Alba Iulia a lansat joi in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de elaborarea de studii, pentru realizarea obiectului de investiții „Servicii de actualizare a Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru municipiul Alba Iulia, precum și de instruire in…

- Primaria Aiud a scos la licitație contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza unitații administrativ-teritoriale, valoarea estimata fiind de 3.783.625 de lei. Potrivit informațiilor publicate in data de 8 ianuarie, in…

- Primaria orașului Cugir a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice pentru obiectivul de investiție “Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educationala pentru invatamantul general obligatoriu…

- Primaria Municipiului Blaj a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de construcții pentru obiectivul de investiție “Lucrari tehnico edilitare pentru ansamblul de locuințe zona Chereteu Componenta B in cadrul proiectului „Imbunatațirea calitații vieții…

- Ziarul Unirea Servicii de analize medicale gratuite pentru 560 de persoane din Avram Iancu: Licitația in valoare de peste 220.000 lei, lansata in SEAP Primaria comunei Avram Iancu a lansat de curand, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de analize medicale pentru membrii…

