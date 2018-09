Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud ofera la aceasta data persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din judetul Bistrita - Nasaud, 760 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: - pentru persoanele cu studii superioare ...

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita are inregistrate in baza de date 398 de locuri de munca, din care 11 pentru persoanele cu studii superioare si 286 care se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii. Angajatorii mai pun la dis-pozitie101 de posturi pentru muncitorii…

- *** Michelin Zalau angajeaza: Stivuitoristi; Operatori in productie; Electricieni si Mecanic. Informatii la telefon: 0260 605001 sau 0260 607001. *** FAST FOOD TAZTY angajeaza personal. Pentru informatii sunati la numarul de telefon: 0773 946585 *** SC ELECTROINDIGO SRL angajeaza: REFERENT- VANZARI…

- Angajatorii vranceni au declarat vacante, la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Vrancea, 216 locuri de munca. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 39, sunt pentru muncitori necalificați, iar pentru operatori confecționeri industriali sunt 22 de oferte. 17 locuri de munca au fost declarate…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud ofera la aceasta data persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din judetul Bistrita - Nasaud, 578 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: - pentru persoanele cu studii superioare (de lunga si scurta durata) - 26 locuri…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud (AJOFM BN) ofera la aceasta data persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din judetul Bistrita – Nasaud, aproape 600 de locuri de munca vacante, cele mai multe fiind destinate celor cu studii medii și profesionale. Totodata,…

- Agenții economici din județ au declarat vacante 227 de locuri de munca, la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Vrancea. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 29, sunt pentru muncitori necalificați, iar 22 pentru operator confecționer industrial. 17 locuri de munca sunt declarate vacante…

- 383 de locuri de munca sunt vacante in acest moment in judet, potrivit evidentelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Satu Mare. Dintre acestea un numar de 42 se adreseaza celor cu studii superioare (dintre care 28 de medici), 60 persoanelor fara calificare, iar restul de 281…