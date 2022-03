Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza marti ca in data de 7 martie, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.044 de persoane, dintre care 29.

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza luni dimineata ca, in data de 6 martie, intr-un interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.270 de persoane, dintre care 33.

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera transmite ca duminica, in intervalul orar 00.00-18.00, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 67.257 de persoane, dintre care 24.846 cetateni ucraineni, in crestere cu 9,3 % fata de acelasi interval orar din ziua precedenta.…

- Un numar de 25.924 de cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, in crestere cu 8% fata de ziua precedenta, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

- Un numar de 22.596 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, cu 4% mai putini fata de ziua precedenta, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. “In data de 28 februarie, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat…

- Peste 18.500 de cetateni ucraineni au intrat sambata in Romania, fiind inregistrata o crestere de 30% fata de ziua precedenta, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. „In data de 26.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania…