163 de şcoli în sistem online și reprezintă 0,91% #CoVID-19 163 de scoli in sistem online și reprezinta 0,91% #CoVID-19 163 de scoli functioneaza în sistemul online, ceea ce reprezinta 0,91% din totalul institutiilor de învatamânt, dupa ce a crescut cu 20% fata de saptamâna trecuta numarul cazurilor noi de Covid-19 în rândul elevilor si cu 14% în rândul angajatilor, a anuntat ministrul educatiei, Sorin Cîmpeanu. În prezent, sunt aproximativ 32.000 de elevi infectati si 8.300 de salariati din educatie. Pandemia de Covid îsi mentine trendul usor descendent în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

