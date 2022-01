Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a transmis, luni, la 163 de ani de la infaptuirea Unirii Principatelor Romane, ca nimic nu s-a putut și nu se poate realiza fara fundamentarea acțiunilor politice pe dorințele poporului, pe idealuri naționale, pe determinare și resposabilitate. „Mica Unire – Unirea…

- O minora in varsta de 17 ani, din Ramnicu Sarat a fost victima unor ritualuri de ghicit. O femeie in varsta de 45 de ani, din Argeș, sub pretextul unor ritualuri de ghicit, a luat de la tanara trei inele si trei bratari, toate din aur. La sfarsitul saptamanii trecute, in data de 15 ianuarie, … Articolul…

- Reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate anunța ca plafonul veniturilor pensionarilor care beneficiaza de compensare 90 la suta nu va fi influențat de ajutorul financiar acordat in ianuarie. Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație sociala…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 31 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, din totalul celor 587 de teste efectuate. Pacienții infectați cu Sars-Cov-2 au varste cuprinse intre 18 și 87 de ani. De asemenea, Direcția de Sanatate Publica a raportat și un deces la o pacienta in varsta de…

- O polițista de la IPJ Buzau a donat bradul din curtea casei sale pentru a fi amplasat in Parcul Crang. Alexandra Cirstescu a hotarat ca este momentul sa iși ia ramas bun de la vechiul prieten, alaturi de care a copilarit. Este vorba de un brad in varsta de jumatate de secol, care a fost … Articolul…

- Cea mai mare parte a unitaților de invațamant din municipiul Buzau se afla saptamana viitoare in online, spune inspectorul școlar general Ionel Meiroșu, care precizeaza ca in momentul de fața unele unitați de invațamant au solicitat și au primit aprobare sa reia cursurile de saptamana viitoare in format…

- UPDATE: Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Știre inițiala: Un accident rutier s-a produs miercuri dupa amiaza pe DN1B, la ieșire din Merei catre Ulmeni. Potrivit IPJ Buzau, trei autovehicule ar fi implicate in accident, iar o persoana ar avea nevoie de ingrijiri medicale. Revenim…