- Un copil de 7 ani din Pascani, judetul Iasi, a murit la spitalul din localitate, iar parintii acuza medicii si unitatea sanitara de malpraxis. Micutul a fost initial diagnosticat de medicul de familie cu varicela, insa dupa cateva zile starea sa s-a inrautatit, iar parintii au chemat ambulanta. Baiatul…

- Vineri, medicii au fost solicitati pentru a interveni la un caz social, un barbat care a cazut in strada, fiind un pacient cu multiple prezentari in UPU de-a lungul timpului. A fost trimis un echipaj de terapie intensiva mobila (TIM), fiind vorba insa despre un stop cardiac care nu a raspuns la manevrele…

- Mihai Constantinescu a murit, marti seara, la varsta de 73 de ani, la Spitalul de Urgenta Floreasca, unde era internat din luna mai. Decesul a fost constatat la ora 19:00. Cantaretul Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, a fost internat pe 13 mai la Spitalul de Urgenta Floreasca, dupa ce suferise…

- „ADIO, MIHAI! AI FOST ȘI VEI RAMANE UNIC! Și ca om și ca ARTIST! DRUM LIN, OM FRUMOS, CU CEA MAI FRUMOASA VOCE de pe PAMANT!”, a scris Monica Pop, marți seara, pe Facebook. Interpretul de muzica ușoara Mihai Constantinescu a murit, marți seara, la Spitalul de Urgența Floreasca…

- Fibroza pulmonara idiopatica (FPI) este o boala cronica rara care afecteaza plamanii, ducand in timp la cicatrizarea acestora și ingreunand respirația. Lasata netratata, poate duce la deces in numai cațiva ani. FPI afecteaza de regula persoanele peste 55 de ani. In pericol sunt fumatorii sau persoanele…

- Un batran internat in spitalul din Ramnicu Sarat a murit din cauza virusului West Nile. Pacientul avea 82 de ani și era spitalizat din luna august. Decesul a fost inregistrat pe 2 septembrie. Barbatul s-a prezentat cu simptome de meningita la Spitalul din Ramnicu Sarat și le-a spus medicilor ca inainte…

- Un barbat de 82 de ani din județul Vrancea, internat intr-un spital din județul Buzau, a murit din cauza virusului West Nile. Decesul a survenit saptamana aceasta, barbatul fiind internat inca din luna august, anunța MEDIAFAX.Citește și: Teodorovici declara! ‘Cred ca este o dovada de iresponsabilitate’…

- O mama, care care și-a lasat fiul mort intr-un congelator, a fost condamnata la 99 de ani de inchisoare. Amanda Oakes, in varsta de 36 de ani, a primit pedeapsa aceasta dupa ce a recunoscut ca mi-a...