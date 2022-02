Stiri pe aceeasi tema

- Alte 2 871 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 799 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 15 sunt asociate cu contact in afara țarii: 2-Ucraina, 2-Rusia, 2-Ungaria, 2-Marea Britanie, 2-Romania, 1-Israel, 1-Cehia, 1-Italia,…

- Alte 3 024 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 213 cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 16 sint asociate cu contact in afara țarii: 3-Ucraina, 3-Italia, 2-Rusia, 2-Franța, 2-Marea Britanie, 1-Grecia, 1-Polonia, 1-Romania,…

- Alte 5 255 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 1 066 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 21 sint asociate cu contact in afara țarii: 4 – Romania, 4 – Ucraina, 3 – Italia, 2 – Albania, 2 – Germania, 2 – Marea Britanie,…

- Alte 5615 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 870 de cazuri in regiunea transnistreana, transmite Noi.md. Din numarul total de cazuri, 31 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10 - Romania, 9 - Ucraina, 5 - Germania, 2 - Marea Britanie,…

- Alte 1039 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 155 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 19 sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Rusia, Germania, Marea Britanie, Egipt, Franța Ucraina, Austria, Irlanda,…

- Alte 695 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 107 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 16 sunt asociate cu contact in afara țarii: Franța, Belgia, Marea Britanie, Romania, Suedia, Spania, Ucraina, Italia, Danemarca,…

- Alte 712 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total, 5 cazuri sunt asociate cu contact in afara țarii: 1 - Marea Britanie, 1 - Austria, 1 -Ucraina, 1 - Italia, 1 - Romania.