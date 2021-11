Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului Șocolar Județean (IȘJ) Brașov, pana in 4 noiembrie, rata de vaccinare in randul personalului angajat in unitațile școlare din județul Brașov depașea 50%. Mai exact, din 7.728 de angajați, 4.143 sunt vaccinați cu cel puțin o doza. Acest lucru inseamna ca un procent de 53.61%…

- Potrivit Inspectoratului Șocolar Județean (IȘJ) Brașov, pana in 4 noiembrie, rata de vaccinare in randul personalului angajat in unitațile școlare din județul Brașov depașea 50%. Mai exact, din 7.728 de angajați, 4.143 sunt vaccinați cu cel puțin o doza. Acest lucru inseamna ca un procent de 53.61%…

- Prefectul județului Hunedoara, Calin Petru Marian, a convocat astazi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența pentru a aproba scenariile de funcționare a unitaților/instituțiilor de invațamant din județul Hunedoara. A fost adoptata Hotararea nr. 160/06.11.2021 a CJSU Hunedoara care cuprinde…

- Scolile au inceput sa afiseze pe site-urile proprii ca urmare a instructiunilor transmise de ministerul Educatiei, rata de vaccinare in randul angajatilor, profesori dar si personal nedidactic. Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Șocolar Județean (IȘJ) Brașov, rata de vaccinare in randul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2, prin care se propune: interzicerea, pentru o perioada de 30 zile, circulației…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, prin Hotararea nr. 195/2021, a constatat ca astazi, 12 octombrie, rata incidentei cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in municipiul Brasov a depașit nivelul de 7,5 cazuri/1.000 de locuitori, ajungand la 7,97 cazuri/1.000 de locuitori.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, sambata, folosirea testelor de saliva in școli, in scopul monitorizarii permanente și eficiente a riscului epidemiologic. ​​In acest sens, statul va cumpara 70 de milioane de teste de saliva pentru școli, decizia fiind aprobata sambata…

- ALBA: SCENARIILE de funcționare a școlilor, gradinițelor și liceelor in saptamana 20-24 septembrie. Hotararea CJSU Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a aprobat vineri, 17 septembrie, scenariile de funcționare pentru unitațile de invațamant, in a doua saptamana de școala, 20-24…