Pana astazi, 16 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 107.011 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Datele referitoare la numarul persoanelor declarate vindecate sunt indisponibile la acest moment, urmare a unor actualizari tehnice in sistemul de raportare și in aplicația de centralizare a datelor. Aceste date vor fi comunicate in cel mai scurt timp posibil, imediat ce devin disponibile. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.713 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea…