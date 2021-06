16.000 de pachete cu țigări, confiscate de polițiști. Contrabandiștii au reușit să fugă Politistii de frontiera din Sighetu Marmației au confiscat aproape 16.000 de pachete cu țigari, in valoare de aproximativ 187.000 lei. Contrabandiștii au reușit sa fuga, chiar daca polițiștii au tras mai multe focuri de arma. Vineri, in jurul orei 2:40, polițiștii au observat in apropierea frontierei de stat, in apropierea localitații Straja, județul Suceava, mai multe persoane, care se deplasau dinspre Ucraina catre interiorul țarii, transportand in spate colete voluminoase. Oamenii legii au acționat pentru interceptarea acestora, somandu-i vocal, insa acestea nu s-au supus, dimpotriva, au abandonat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

