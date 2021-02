1.600 de cazuri noi de infectări cu coronavirus, la doar 10.255 de teste efectuate Pana astazi, 22 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 781.329 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Ambasadorul George Maior, chemat acasa de președintele Iohannis 725.526 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.634 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Polițiștii de pe teren se plang ca nu au fost vaccinați, in timp ce colegii lor din birouri au fost imunizați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

