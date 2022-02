Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Marea Britanie au declarat ca vor incepe vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani, extinzand campania de imunizare a copiilor in urma unei decizii luate cu o mai mare intarziere decat in alte tari.

- Danemarca a exclus vineri posibilitatea de a administra cea de-a patra doza de vaccin anti-COVID-19 si nu va oferi doza „booster” persoanelor cu varste sub 18 ani, datorita ratei inalte de imunizare a populatiei, unui pericol mai mic pe care il presupune varianta Omicron si stagnarii evolutiei numarului…

- Suedia are o imunitate mare dobandita prin vaccinarea adulților și, deocamdata, amana vaccinarea copiilor care au intre 5 și 11 ani. Logistic, in acest moment, nu exista spațiu pentru vaccinarea acestei categorii, pentru ca se vaccineaza masiv grupa de varsta 12-16 ani și grupa de 40-50 de ani, cu doza…

- Vaccinarea anti-COVID cu serul de la Pfizer pentru copiii cu varste intre 5 și 11 ani incepe in Romania pe 26 ianuarie, insa programarea in platforma deja optimizata este posibila incepand de joi, 13 ianuarie, anunța Comitetul național de coorodonare a campaniei de vaccinare (CNCAV)."Astazi, cu sprijinul…

- Antonella Viola este unul dintre cei mai importanți experți in imunologie din Italia in domeniul coronavirusului. Medicul a primit protecție din partea poliției, dupa ce a primit un glonț in interiorul unei scrisori care o amenința pe ea și familia sa.Autoritațile din Italia sunt de parere ca Antonella…

- Vaccinarea anti-Covid a copiilor cu varsta intre 5 și 11 ani incepe in a doua jumatate a lunii ianuarie 2022. Potențialele riscuri prezentate de autoritațile sanitare Vaccinarea anti-Covid a copiilor cu varsta intre 5 și 11 ani incepe in a doua jumatate a lunii ianuarie 2022. Potențialele riscuri prezentate…

- Romania a ramas in urma in UE și la vaccinarea anti-COVID a copiilor de 5-11 ani. Romania nu a primit inca dozele speciale de vaccin pentru imunizarea impotriva COVID-19 a copiilor cu varste de 5-11 ani, deși multe țari europene au inceput campania de imunizare a celor mici.Coordonatorul campaniei naționale…

- Inalta Autoritate a Sanatatii (HAS) a dat luni unda verde vaccinarii copiilor, precizand intr-un aviz ca parintii care doresc isi pot vaccina copiii cu varsta cuprinsa intre cinci si 11 ani la punerea la dispozitie a dozelor de vaccin pediatric, relateaza Le Figaro.