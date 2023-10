160 de cazuri de violenţă domestică pe zi în România! IGPR consemneaza 38.243 de cazuri de violenta domestica in primele 8 luni din acest an, cu 3,6% mai multe decat in perioada similara a anului trecut. Cea mai mare pondere o detin infracțiunile de lovire sau alte violente, potrivit Hotnews. ”In primele 8 luni ale acestui an, politistii au emis 8.629 ordine de protectie provizorii, 3.606 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata. La nivel national, in primele 8 luni ale anului 2023, numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice a crescut cu 3,6%, fata de primele 8 luni ale anului 2022, de la 36.921,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

- Numarul faptelor penale in domeniul violenței domestice a crescut cu 3,6% in primele opt luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2022, de la 36.921, la 38.243 de fapte, a anunțat duminica IGPR.

