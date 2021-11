16 zile de activism pentru eliminarea violenţei asupra femeilor N. D. Pentru a marca „Ziua internaționala de lupta impotriva violenței asupra femeilor” – care este celebrata pe data de 25 noiembrie- inițiativelor organizate de Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse intre Femei și Barbați li s-au alaturat și o serie de instituții publice din Prahova. Astfel, site-ul web al Instituției Prefectului Județul Prahova va avea, pana pe data de 10 decembrie, un fundal portocaliu, iar joi seara, cu sprijinul Consiliului Județean Prahova, cladirea Palatului Administrativ a fost iluminata simbolic tot in culoarea portocaliu, prefectul județului, ca reprezentant al… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

