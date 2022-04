16 zile consecutive de scădere a ratei de infectare cu coronavirus în Timiș Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 83 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.112 teste efectuate (din care 681 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului Timiș, șapte au varsta sub 18 […] Articolul 16 zile consecutive de scadere a ratei de infectare cu coronavirus in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

