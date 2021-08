16 tramvaie, o unică bandă şi nici o viziune E greu sa mai luam in serios ce face Primaria pe subiectul managementului traficului in oras. Tramvaiele noi au reusit sa strabata muntii spre Iasi, la fel cum a facut-o si armata lui Mihai Viteazul inainte de anul 1600. Nu stiu de ce se plang ultra-nationalistii: cel putin in Moldova, traditiile si obiceiurile sunt aceleasi de dinainte de Unire. La fel si infrastructura. N-avem nevoie de stema sau steag pe buletin sa ne recunoasca cineva, avem eticheta de fraieri pe frunte. De aia nici nu trebuie scos domiciliul; sa ii fie mila de noi oricui ne legitimeaza. „Ah, din Moldova sunteti? Condoleante!"… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia tramvaielor 1, 3 si 13, spre si dinspre cartierul Tatarasi, a fost reluata in aceasta dimineața, dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare a infrastructurii caii de rulare, a anuntat primarul Mihai Chirica. Calea de rulare in aceasta zona a orasului a fost refacuta in cadrul unui proiect…

- Bașcana Gagauziei, Irina Vlah, s-a intalnit cu Mihai Chirica, primarul municipiului Iași. Discuția s-a axat pe schimbul de experiența in atragerea investițiilor in industrializarea economiei și dezvoltarea sectorului IT, precum și pe elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare din fondurile…

- Astazi, in R. Moldova, au loc alegeri parlamentare anticipate. In aceste momente, primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, voteaza. „Am votat pentru viitorul copiilor și parinților, pentru ceea ce știu ca se poate schimba. Se pot schimba multe lucruri spre bine. Cred ca ceea ce am incredere și oamenii…

- „Alooo, Regia Naționala a Padurilor Romsilva, ministrul Mediului, domnilor, dormiți?!!De mai bine de 3 saptamani, localitatea Soveja se confrunta cu un numar semnificativ de „vizite” ale urșilor in gospodariile satenilor. Daca pana in urma cu ceva timp lucrurile pareau timide și mai mult comice, iata…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat ca nu are nicio calitate in dosarul de coruptie instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) in care joi dimineata s-au derulat perchezitii la sediul primariei. Chirica a afirmat ca aceste perchezitii sunt "absolut legale" si ca ancheta…

- Actrița și scenarista Tiziana Vaccaro a pus in scena și in copertele unui roman grafic povestea Vasilicai, o femeie care a plecat dintr-un sat din Iași ca sa lucreze in Italia ca badanta, persoana care are grija de oameni in varsta. Italianca este interesata de cațiva ani de Sindromul Italia, o tulburare…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a semnat in cursul zilei de joi contractele de parteneriat incheiate intre companiile care au solicitat formarea profesionala in sistem dual a elevilor pentru diverse calificari cerute pe piata muncii, pe de o parte, si unitatile scolare de profil, de cealalta…

- Primarul PNL Mihai Chirica, in cursul zilei de joi, a distribuit masiv in grupurile de Whatsapp ale PNL Iași o scurta inregistrare video in care deputatul USR Filip Havarneanu dansa la un concert alaturi de mai mulți prieteni. Chirica a distribuit inregistrarea insoțita de mesajul: „Cum arata un…