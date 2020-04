Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al deceselor din Spania provocate de coronavirus a ajuns la 10.003, in timp ce bilantul cazurilor a urcat la 110.238 de la cifra de 102.136 inregistrata miercuri, a precizat ministerul. Peste 935.000 de persoane au fost raportate drept infectate cu noul coronavirus in intreaga…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat la ora 15:00 despre situația cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus la nivel național. Vrancea figureaza in lista cu 2 cazuri de medici infectați. Conform raportarilor catre INSP din teritoriu, in prezent, in țara noastra au fost inregistrate un numar…

- Grupului de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de persoane confirmate pozitiv, 169 au fost declarate vindecate și externate, respectiv 55 la…

- Un numar de 1292 cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in total in Romania pana vineri la ora 13.00, din care 263 in ultimele 24 de ore, cele mai multe inregistrate intr-o singura zi. De la declanșarea epidemiei, 24 de oameni au murit, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. De la…

- Pana sambata, 21 martie, in Romania au fost confirmate 367 de cazuri de infectari cu COVID-19 (coronavirus), potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 59 de cazuri noi. Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane…

- Pana vineri, 20 martie, in Romania au fost confirmate 308 de cazuri de infectari cu COVID-19 (coronavirus), potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Partea ingrijoratoare este aceea ca doua cazuri sunt grave. Au fost inregistrate 31 de cazuri noi, fața de informarea de joi. Știre in actualizare Pana…

- Pana astazi, 14 martie, la nivel national au fost confirmate 97 cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . 6 pacienti sunt declarati vindecati si au fost externati. Toti ceilalti pacienti infectati cu virusul COVID 19 coronavirus prezinta o stare generala buna, cu exceptia…

- In Romania au fost interzise, incepand de astazi, adunarile de peste o mie de persoane. Transmit acest lucru reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica, prin vocea secretarului de stat in Ministerul Sanatații, Raed Arafat. In Romania au fost confirmate pana acum 13 cazuri de infecție cu coronavirus,.…