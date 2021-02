16 stații stații de încărcare pentru vehicule electrice vor fi amplasate în Timișoara A fost finalizata licitația pentru stații de reincarcare destinate vehiculelor electrice in Timișoara. Este vorba despre investiția „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin montarea unor stații de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiul Timișoara”. S.C. EVGO GREEN MOTION S.R.L. este oferta caștigatoare, cu prețul cel mai scazut de 2,2 milioane […] Articolul 16 stații stații de incarcare pentru vehicule electrice vor fi amplasate in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

