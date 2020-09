Stiri pe aceeasi tema

- Peste 9.800 de fermieri au depus cereri de despagubiri pentru seceta, iar numarul potential de beneficiari estimat este 30.000, a afirmat marti directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea."La sfarsitul lunii august, Guvernul Romaniei a aprobat…

- Ambasada Statelor Unite la Budapesta a avertizat luni ca grupurile neo-naziste nu trebuie tolerate, dupa ce doua steaguri curcubeu au fost rupte de pe cladiri municipale, cel mai recent incident anti-LGBT din Ungaria, transmite Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul…

- Ministerul Finanțelor Publice vrea sa lanseze programul IMM Factor – produs de garantare a creditului comercial, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența. Programul consta in acordarea de garantii de stat in favoarea fiecarui beneficiar participant in program pentru finanțarile de tip factoring…

- 769 de persoane, aflate in dificultate, au fost asistate medical in prima luna de la operaționalizare punctelor de prim ajutor pe litoral, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. „Peste...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, pana la ora 15:00, pe ambele sensuri de mers ale autostrazii A1 Sibiu-Deva, la kilometrii 238 (municipiul Sibiu), 254 (centura municipiului Sibiu) si 270 (oras Saliste) circulatia este restrictionata pe a doua banda,…

- „Avea saturații mici de oxigen. Avand in vedere toata simptomatologia care orienta spre o afecțiune respiratorie, in contextul epidemiologic, s-a suspicionat de la inceput o infecție cu virusul. Starea era proasta, s-a internat de urgența in serviciul de terapie intensiva, in izolare. Avem…

- Pompierii din judetul Alba intervin vineri pentru evacuarea apei din 31 de gospodarii inundate din localitatea Feisa, comuna Jidvei, in urma ploilor torentiale, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba. Echipaje de pompieri intervin pentru evacuarea apei si la…