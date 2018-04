16 semne că un spirit sau o fantomă te vizitează. Cum să cureţi spaţiul Inainte de a afla care sunt semnele comune ce indica faptul ca un spirit sau o fantoma sunt in apropiere, este important sa intelegi care sunt tipurile de energie pe care le poti intalni: fantomele, spiritele, ingerii, demonii, zanele, rezidualii si elementalii. Fantomele sunt acele spirite care nu au trecut dincolo, in timp ce spiritul este cel care a trecut in lumina. Exista diferente cheie intre a intalni o fantoma sau un spirit. De regula, spiritul te face sa te simti calm, in siguranta si confortabil. Un spirit apare destul de des in vis sau il vezi sau simti ca o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Materia intunecata ramane cea mai timida din Univers. Noile observatii arata ca materia intunecata din roiul de galaxii Abell 3827 ignora cu incapatanare toate tipurile de materie, inclusiv pe sine, conform cercetatorilor britanici de...

- Familia regala a luat Lumina la Iasi. Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a participat la slujba de Inviere de la Catedrala Mitropolitana, alaturi de Principele Radu. Prezența familiei regale in capitala Moldovei reprezinta un gest simbolic facut in anul centenarului Marii Unirii. Acum 100…

- Președintele comisiei parlametare de control a activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi seara, dupa audierea lui Florian Coldea, ca acesta a confirmat organizarea unei petreceri de Craciun, dar ca nu s-a taiat niciun porc. Potrivit lui Claudiu Manda, Florian Coldea a confirmat evenimentul de…

- Timp de patru luni grupul de artiști Baraka va fi prezent pe simeza celei mai dinamice librarii din Romania, ”La doua Bufnițe” din Timișoara. Spațiul librariei e astfel conceput incat sa gazduiasca, pe langa sute de titluri, și opere de arta. ”Avem acest proiect care se numește «Artist la Bufnițe» –…

- 1. Ai nevoie de un card de credit sau de un cont bancar (poti plati si cash la automatele ZebraPay sau Bitcoin Romania). 2. Alegi o firma de exchange/brokeraj care-ti poate achizitiona bitcoin cu valuta trimisa de tine (euro, dolar, leu etc). Aceste exchange-uri pot avea comisioane la achizitie, retragere…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Horoscop zilnic. Russell Grant, astrolog…