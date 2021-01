16 persoane, prinse când chefuiau, sfidând restricțiile. Ce valoare au amenzile date de polițiști Polițiștii Secției 1 impreuna cu polițiștii Secției 4 Urbana Timișoara, in timp ce verificau respectarea masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19, au primit o informație, in aceasta dimineața, in jurul orei 3, ca mai multe persoane sunt in interiorul unui bar de pe bulevardul Cetații din Timișoara. Aici au stabilit ca […] Articolul 16 persoane, prinse cand chefuiau, sfidand restricțiile. Ce valoare au amenzile date de polițiști a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​ Pana astazi, 18 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 582.786 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 484.948 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.340 cazuri…

- Vineri, 18 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 61 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 11663 persoane confirmate, 9957 persoane vindecate, 307 decese. Joi, in Alba au fost…

- Luni, peste 300 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS Cov 2. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții cu atribuții in…

- Miercuri, peste 300 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții cu atribuții…

- ACȚIUNI DE VERIFICARE A RESPECTARII MASURILOR DE PROTECȚIE In acest sfarșit de saptamana, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Vrancea, polițiștii, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta…

- Pana astazi, 28 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222.559 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 159.855 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.343 cazuri noi…

- Marcel Ciolacu a fost surprins incalcand regulile de protecție sanitara impuse pe perioada pandemiei. Liderul PSD a fost fotografiat stand la masa, in restaurantul unei pensiuni, fara sa poarte masca, fara sa respecte distanțarea și in prezența a 10 persoane, deși numarul maxim de persoane este de 6,…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 28 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2 (14 pacienți au fost diagnosticați in laboratoare private de analize). Situația epidemiologica la nivelul județului Buzau transmisa de DSP Buzau…