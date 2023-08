Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a trimis in judecata 16 inculpati, acuzati ca au creat un grup pe o platforma de mesagerie sub numele "Iarba Dulce", cu peste 11.000 de membri din toata țara, inslusiv din Cluj, prin care erau vandute elevilor droguri.

- DIICOT anunta, marti, ca a fost dispusa trimiterea in judecata a 16 persoane, in Dosarul ”Enigma” care vizeaza cea mai ampla piata online de vanzare a drogurilor, cu peste 11.000 de utilizatori.”Prin rechizitoriul din data de 27.07.2023, in cauza cunoscuta public ”Dosarul ENIGMA”, ce viza combaterea…

- CITESTE SI Peste 113.000 de persoane au intrat miercuri in Romania, dintre care circa 16.000 de ucraineni 10:19 0 Doi raniti si trafic blocat la Draguseni, dupa coliziunea intre o autocisterna si un autotren 10:17 0 Zece persoane au fost retinute in urma perchezitiilor la suspecti de trafic si detinere…

- Cel putin 41 de persoane au murit intr-o inchisoare de femei din Honduras, a declarat marti un purtator de cuvant al procuraturii publice, dupa o aparenta revolta in inchisoare, transmite Reuters. At least 41 dead following reported riot in women's prison in Honduras https://t.co/VGo4REdXNb pic.twitter.com/38zEbxxt1n…

- Autoritațile romane de frontiera au depistat trei militari ucraineni inarmați, in apropiere de Vișeul de Sus. Mai intai, mai mulți cetațeni ucraineni au fost gasiți de polițiștii de frontiera maramureșeni, dupa ce au trecut ilegal granița și au ajuns in zona Valea Vaserului. Ei au fost duși la sediul…

- Peste 100.000 de persoane au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 11.000 au fost cetațeni ucraineni, anunța Poliția de Frontiera. Autoritațile precizeaza ca, la punctele de trecere a graniței, polițiștii au constatat 60 de fapte ilegale, savarșite atat de cetațeni romani, cat și straini.…