Stiri pe aceeasi tema

- 55 de persoane au fost salvate de salvamontiștii montani din Romania, numai in ultimele 24 de ore. La Cluj au fost cinci intervenții. In cazul acestor intervenții au fost salvate 55 persoane, dintre acestea 19 fiind predate Serviciului de Ambulanța sau SMURD pentru transport la spital. S-au mai primit…

- In acest interval, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 56 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. Salvamontiștii din Brașov au fost cei mai solicitați. In județ au fost in total 17 apeluri in ultimele de 24 de ore. Salvatorii montani din Mureș au avut trei…

- Un tanar de 17 ani, numit Muhammet, si un barbat neidentificat au fost salvati in viata de sub daramaturile unui bloc de apartamente din provincia Kahramanmaras din Turcia, marti, dupa aproape 198 de ore de la cutremurul devastator de saptamana trecuta, a relatat postul de televiziune CNN Turk, citat…

- Un tanar de 17 ani numit si un barbat inca neidentificat au fost salvati in viata de sub daramaturile unui bloc de apartamente din provincia Kahramanmaras din Turcia. Cei doi au fost gasiți, marți, la aproape 198 de ore de la cutremurul devastator de saptamana trecuta, a relatat postul de televiziune…

- Un tanar de 17 ani numit si un barbat inca neidentificat au fost salvati in viata de sub daramaturile unui bloc de apartamente din provincia Kahramanmaras din Turcia. Cei doi au fost gasiți, marți, la aproape 198 de ore de la cutremurul devastator de saptamana trecuta, a relatat postul de televiziune…

- In aceasta dupa-amiaza pe Drumul Național 13, Brașov-Rupea, la ieșirea din localitatea Maieruș, in zona Valea Bogații, s-a produs un accident de circulație. Polițiștiii rutieri sosiți la fața locului au stabilit ca este vorba despre un autovehicul al carui conducator a pierdut controlul asupra direcției…

- Dispeceratul Național Salvamont a primit 32 apeluri, in ultimele 24 de ore prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri, 9, s-au primit la Salvamont Voineasa, 7 la Lupeni, 4 la Gorj, 3 la Sinaia, cate 2 apeluri la Brașov și Maramureș, iar cate unul la Cluj,…

- 680 de persoane au beneficiat luna aceasta de pensii de serviciu, mai puțin cu 270 fața de decembrie, potrivit datelor centralizate de Casa Naționala de Pensii Publice. Cei mai mulți, aproape 4.500, au fost beneficiari ai legii privind statutul procurorilor și judecatorilor. In cazul lor s-a inregistrat…