- Comisia Europeana a transmis Romaniei ca trebuie sa recupereze un ajutor de stat incompatibil cu legislația comunitara in valoar ede 570 de milioane de euro de la CFR Marfa. Statul roman a anulat o serie de datorii in 2013, la privatizarea eșuata cu omul de afaceri Gruia Stoica.”Piata transportului…

- Pentru spectacolul inaugural al ediției din acest an, tema aleasa pentru tradiționalul carnaval este iubirea, noteaza Agerpres. Evenimentul a fost inaugurat sambata seara de primarul Venetiei, Luigi Brugnaro. O multime de turisti a invadat cheile canalului Cannaregio, asistand la o parada pe apa si…

- Trei milioane de romani, adica aproape 1 din 5 romani care locuiesc in tara, si un milion de turisti straini au vizitat Therme in cei patru ani de la deschiderea complexului termal din nordul Bucurestiului, iar investitiile totale au depasit in aceasta perioada 100 milioane euro, a anuntat joi compania…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in evolutie mixta marti, iar valoarea tranzactiilor depasea 2,8 milioane de lei (605.759 euro) dupa primele 33 de minute de la debutul sedintei.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistra o apreciere de 0,04%,…

- Birourile de vot s-au deschis sambata in Taiwan putin dupa ora locala 08:00 (00:00 GMT) pentru alegeri prezidentiale dominate de viitorul relatiilor intre aceasta insula cu peste 23 milioane de locuitori si Beijing, potrivit AFP. Circa 19 milioane de alegatori sunt invitati sa aleaga intre…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis mixt sedinta de tranzactionare de marti, iar la 42 de minute de la debut se inregistrau tranzactii de peste 7,51 milioane de lei (1,57 milioane de euro). Cele mai mari valori de tranzactionare se inregistrau pe actiunile Bancii Transilvania, BRD…