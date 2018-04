Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu Regulamentul de inchiriere a parcarilor amenajate din Municipiul Aiud, Serviciul Public Administratia Patrimoniului Local Aiud organizeaza in data de 16 mai 2018 licitatie publica cu strigare pentru atribuirea locurilor de parcare cu numerele 147, 148, 149, 150, langa (CT 7), 102…

- In conformitate cu Regulamentul de inchiriere a parcarilor amenajate din Municipiul Aiud, Serviciul Public Administratia Patrimoniului Local Aiud organizeaza in data de 16 mai 2018 licitatie publica cu strigare pentru atribuirea locurilor de parcare cu numerele 147, 148, 149, 150, langa (CT 7), 102…

- Primaria Aiud face public un anunț de participare la selecția publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabila din bugetul local al municipiului, in anul 2018. Cei interesați iși pot depune propunerile in perioada 26 martie – 26 aprilie 2018. 1. Autoritatea contractanta:…

- Primaria Aiud reia in data de 6 martie 2018, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatia publica deschisa cu strigarea prețului pentru vanzarea parcelei de teren intravilan, inscrisa in CF nr. 33 Aiud, nr. top. 2666/56/2, 2667/1/56/2, cu suprafața de 138 m2 , situata in Aiud, str.…

- Primaria Municipiului Aiud reia in data de 27.02.2018, ora 12:00 , la sediul din Aiud, str. Cuza – Voda, nr. 1, licitatia publica deschisa cu strigarea prețului, pentru vanzarea parcelei de teren intravilan, inscris in CF nr.33 Aiud, nr. top. 2666/56/2, 2667/1/56/2, cu suprafața de 138 m2 , situat in…

- Primaria Aiud anunța ca reia in data de 7 februarie 2018, ora 13.00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatia publica deschisa cu strigare pentru concesionarea a 6 parcele de teren, categoria de folosința „curți construcții”, proprietatea tabulara a Municipiului Aiud – domeniul privat, in…

- Primaria municipiului Aiud anunța ca reia in data de 07 februarie 2018, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatia publica deschisa cu strigare pentru concesionarea a 6 parcele de teren, categoria de folosința „curți construcții”, proprietatea tabulara a Municipiului Aiud – domeniul…

- Primaria Aiud organizeaza in data de 20 februarie 2018, ora 12.00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitație publica deschisa cu strigarea prețului pentru vanzarea parcelei de teren intravilan, inscrisa in CF nr. 33 Aiud, nr. top. 2666/56/2, 2667/1/56/2, cu suprafața de 138 m2 , situata in…