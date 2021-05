(16 mai 1812): 209 ani de la DISTRUGEREA Țării Moldovei de către ruși / De ce tace clasa politică? Constantin Tanase: De ce 16 mai 2012 nu e o zi de doliu pentru deputati (Arhiva Timpul, mai 2012)

În ultimul timp, tot mai des simt necesitatea sa revin la unele texte ale mele de acum câtiva ani, pentru a le dovedi unora ca &"atunci am avut dreptate&". În aceasta ordine de idei, vreau sa revin la un editorial al meu din 29 martie 2010, intitulat &"Basarabia 1812 – R. Moldova 2012&". (Va rog sa retineti, e vorba de 29 martie 2010.) Vorbeam în acest articol despre lipsa unui proiect politic de viitor pentru R. Moldova, acceptat de toti… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

