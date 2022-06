16 kilograme de canabis, confiscate în urma unor percheziții. Trei bărbați, reținuți de polițiști Polițiștii și procurorii DIICOT din Cluj au confiscat peste 16 kilograme de canabis in urma a doua percheziții efectuate la persoane banuite de trafic de droguri. Potrivit polițiștilor, joi au fost puse in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara și trei mandate de aducere, emise pe numele a trei barbați banuiți de trafic de droguri […] Articolul 16 kilograme de canabis, confiscate in urma unor percheziții. Trei barbați, reținuți de polițiști a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

