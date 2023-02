16 iunie 2023, ora 15.30: primul zbor Activitatea Aeroportului International Brasov – Ghimbav va incepe cu 3 curse pe saptamanaVineri, 16 iunie 2023, ora 15.30, este data la care se va efectua primul zbor comercial de pe Aeroportul International Brasov. Va fi o cursa charter a companiei Anima Wings care va prelua turisti de la Brasov si va ateriza in Antalya. Detaliile […] Articolul 16 iunie 2023, ora 15.30: primul zbor apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Judetean Anticoruptie Covasna a efectuat, miercuri, 18 perchezitii domiciliare la locuintele unor politisti banuiti de fapte coruptie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, precum si la sediul unei subunitati de politie, informeaza reprezentantii institutiei. Totodata,…

- Patinoarul artificial de langa partia de schi „Lorincz Zsigmond”, din Covasna, a fost pus in funcțiune. Acesta a fost deschis vineri, 13 ianuarie. Potrivit primarului orașului – stațiune, Gyero Jozsef, patinoarul a putut fi pus in funcțiune dupa ce s-a lucrat foarte mult in acest sens, pentru ca totul…

- Cel mai vechi ziar din tara, „Telegraful Roman”, a implinit marti 170 de ani de aparitie, fara intrerupere, prilej cu care mitropolitul Ardealului, Laurentiu Streza, a declarat ca, inca de la inceput, din 1853, acest ziar „isi implinea o sfanta chemare, rostita printr-un adanc si mantuitor rost de adevarata…

- Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.168/2022 se platește pensionarilor sistemului public de pensii si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special platite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul in Romania si ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna, reunit miercuri in sedinta extraordinara, a aprobat asocierea cu judetele Brasov si Sibiu in vederea realizarii unor trasee cicloturistice, printr-un proiect ce va fi depus spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Potrivit hotararii…

- Detalierea informatiilor din meniurile restaurantelor a fost amanata pana la data de 15 martie 2023, in urma consultarilor cu reprezentantii din HoReCa, a anuntat, luni, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). „In urma consultarilor realizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia…

- Dupa aproape o luna de reprezentații tot una și una editia a XIX-a Festivalul de Opera, Opereta si Balet de la Brasov a ajuns aproape de final. A fost o manifestare extraordinara, pentru intaia data toate biletele fiind epuizate aproape imediat ce s-au pus in vanzare. Explicația? Un program…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov in colaborare cu Școala gimnaziala „Nicolae Russu” din comuna Sita Buzaului organizeaza astazi, 21 noiembrie, o expoziție și 3 ateliere interactive la sediul unitații de invațamant. Ovidiu Savu, șef serviciu Istorie și Literatura din cadrul muzeului, ne-a comunicat…