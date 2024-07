Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX: Sfantul Mucenic Atinoghen, care a compus imnul „Lumina lina”, din randuiala Vecerniei Sfantul Atinoghen a trait in vremea imparatului Dioclețian (284-305). Sfantul Atinoghen a viețuit impreuna cu zece ucenici intr-o manastire de langa cetatea Sevastiei și a fost episcop al Pidahtoei.…

- 6 iulie | Se sarbatorește Sfantul Sisoe: Ucenic al Sfantului Antonie cel Mare. De unde vine expresia „Sfinte Sisoe!” si ce inseamna 6 iulie | Se sarbatorește Sfantul Sisoe: Ucenic al Sfantului Antonie cel Mare. De unde vine expresia „Sfinte Sisoe!” si ce inseamna Pe 6 iulie, romanii il sarbatoresc pe…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta TREIME. Lunea Rusaliilor Crestinii ortodocsi slavesc pe Tatal, pe Fiul si pe Sfantul Duh – Sfanta Treime, singurul Dumnezeu. Urmand Sfintele Scripturi si invatatura Sfintilor Parinti, Biserica Ortodoxa marturiseste ca Sfanta Treime inseamna trei Persoane (ipostasuri), care…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ierarh Tihon, facatorul de minuni Sfantul Tihon se tragea din Amatunda, oras din insula Cipru, si s-a nascut din parinti binecredinciosi si iubitori de Hristos, fiind fagaduit de ei lui Dumnezeu, din tinerete. Și, invatand el carte si deprinzandu-se cu citirea Sfintelor…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Izvorul Tamaduirii, sarbatoare inchinata Maicii Domnului In fiecare an, in prima vineri dupa Pasti, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Izvorul Tamaduirilor. Este un praznic inchinat Maicii Domnului, menit sa arate rolul Fecioarei Maria in lucrarea mantuirii oamenilor. Numele de Izvorul…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Cuvioasa Monica, mama Fericitului Augustin Sfanta Monica este mama unuia dintre cei mai importanți teologi și scriitori bisericești ai antichitații tarzii, anume Fericitul Augustin, praznuit de catre Biserica Ortodoxa in data de 15 iunie. Model al mamelor și soțiilor creștine,…

- Ce se mai sarbatorește de 1 mai? Armindenul, Ziua Pelinului, Ziua Bețivului sau Pomul lui Mai. Tradiții și obiceiuri Ce se mai sarbatorește de 1 mai? Armindenul, Ziua Pelinului, Ziua Bețivului sau Pomul lui Mai. Pe langa Ziua Muncii, in tradiția romana mai are loc o alta sarbatoare. Cumnoscuta mai puțin,…

- Calendar ortodox MAI 2024: Sfintele Paști, Izvorul Tamaduirii și Sfinții Imparați Constantin și Elena, principalele sarbatori religioase ale lunii Calendar ortodox MAI 2024: Sfintele Paști, Izvorul Tamaduirii și Sfinții Imparați Constantin și Elena, principalele sarbatori religioase ale lunii In luna…