- 7 ZILE DE ACȚIUNI IN TRAFIC PENTRU COMBATEREA PRINCIPALELOR CAUZE GENERATOARE DE ACCIDENTE GRAVE Viteza, indisciplina pietonilor, neacordarea prioritații de trecere pietonilor reprezinta principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. De aceea, timp de 7 zile, polițiștii rutieri au derulat…

- Romania ramane țara cu cele mai multe victime in accidente rutiere din Uniunea Europeana, arata ultimele date publicate de Eurostat. Rata de mortalitate ajunge aproape la 100 de decese la un milion de locuitori.

- Duminica, 20 iunie 2021, sunt Rusaliile, sarbatoare mare pentru ortodocși și greco-catolici, care continua și luni, 21 iunie 2021, cand este zi libera legal The post Rusaliile,sarbatoare mare pentru ortodocși și greco-catolici. Ce romani isi serbeaza onomastica in ziua de Rusalii first appeared on Partener…

- La zece zile dupa Inaltarea lui Hristos, respectiv la 50 de zile de la Invierea Sa, praznuim Rusaliile Pogorarea Sfantului Duh, cunoscuta si sub denumirea de Cincizecime. Anul acesta, a doua zi de Rusalii, 21 iunie, coincide si cu solstitiul de vara.In primele secole crestine, praznicul Cincizecimii…

- Autoritațile județene se apropie de finalizarea Planului de Tanziție Justa. Potrivit acestora, județul Gorj are cateva dezavantaje majore legat de atragerea de fonduri prin Planul de Tranziție Justa. Acestea reies dintr-un studiu comandat unei firme de consultanța de catre Consiliul Județean Gorj. Studiul…

- Rusaliile sau Pogorarea Duhului Sfant reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori creștine. Denumirea de Cincizecime a acestei zile vine de la faptul ca se praznuiește la cincizeci de zile dupa Paște. Sarbatoarea de Rusalii este celebrata, anual, la 50 de zile dupa Paște. De fiecare data, Pogorarea…

- Vinerea Mare pentru creștinii ortodocși si greco-catolici Foto: basilica.ro. Pentru creștinii ortodocși si greco-catolici este Vinerea Mare, o zi de amintire și reculegere pentru moartea lui Iisus Hristos pe cruce. Seara, credincioșii vor participa la ultima denie din Saptamâna…

- Duminica Floriilor este o sarbatoare creștina care comemoreaza intrarea triumfala a lui Iisus in Ierusalim in zilele dinaintea patimilor. Aceasta sarbatoare nu are o data exacta, ea avand loc intotdeauna in ultima duminica dinaintea Paștelui. In 2021, Duminica Floriilor pica pe 25 aprilie, conform Calendarului…