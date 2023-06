Stiri pe aceeasi tema

- Studiu World Vision Romania Doar 7.353 de copii ucraineni sunt inscrisi in sistemul de invatamant din Romania. Numarul de copii ucraineni care s-au stabilit cu protectie temporara in tara noastra, alaturi de parintii lor, sunt aproximativ 47.000, conform statisticilor oficiale, anunta World Vision Romania…

- 16% dintre copiii ucraineni din tara noastra sunt inscrisi in sistemul de invatamant romanesc, avand in vedere reticenta parintilor, barierele legate de limba si necunoasterea legislatiei privind echivalarea si recunoasterea studiilor, potrivit unui comunicat al World Vision Romania, citat de Agerpres.

- Copiii refugiați din Ucraina care au venit in Romania ar putea primi alocații de stat, precum copiii romani. Parlamentarii USR au pus in dezbatere un proiect de lege prin care copiii refugiați din Ucraina sa beneficieze de alocație de la stat. Se propune modificarea a doua articole din lege, astfel…

- Romania nu va fi niciodata o țara ca afara cat timp oamenii vor vorbi despre profesori ca despre o categorie care „nu produce, dar cere”, „bugetari care stau luni intregi in vacanța și carora le platim salariile din buzunar”. Deocamdata, este doar o țara in care profesorul este ostracizat pentru insași…

- Romania nu va fi niciodata o țara ca afara cat timp oamenii vor vorbi despre profesori ca despre o categorie care „nu produce, dar cere”, „bugetari care stau luni intregi in vacanța și carora le platim salariile din buzunar”. Deocamdata, este doar o țara in care profesorul este ostracizat pentru insași…

- FOTO| Albaiulianul Florin Tomuța in fruntea transportatorilor din Ardeal: „Suntem vitali pentru intreg sistemul romanesc” FOTO| Albaiulianul Florin Tomuța in fruntea transportatorilor din Ardeal: „Suntem vitali pentru intreg sistemul romanesc” Albaiulianul Florin Tomuța, lider al grupului Tomiflex,…

- Profesorii nu vor sa vorbeasca, ne transmite Ionela Neagoe, directoarea liceului „Gheorghe Lazar”. De ce nu vor sa vorbeasca profesorii? „Pentru ca nu vor!”, vine raspunsul, chiar daca glasurile ridicate ale unor profesori continua sa razbata dincolo de ușa cancelariei in fața careia ne aflam. „Eu am…

- Sta in puterea lor sa schimbe destinele unor copii lasați in voia sorții. Este vorba de voluntarii care iși dedica timp și suflet pentru micuții aflați in sistemul de protecție din Romania.