16% dintre consumatori, înșelați la cumpărături în România. Locul 2 în UE Aproape 1 din 10 europeni (9 %) au declarat ca au fost induși in eroare in sensul achiziționarii de produse contrafacute, cu diferențe semnificative intre statele membre ale UE. Romania (16 %) a inregistrat a doua cea mai mare proporție de consumatori inșelați, in urma Bulgariei (19 %) și inaintea Ungariei (15 %). In schimb, Suedia (2 %) și Danemarca (3 %) prezinta cele mai mici cifre din UE. Intr-un context global in care comerțul electronic este in plina expansiune – peste 70 % dintre europeni au facut cumparaturi online in 2020, potrivit Eurostat – incertitudinile cu privire la produsele contrafacute… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

