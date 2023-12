Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 15 decembrie, la Biserica Reformata din Piața Sfanta Maria din Timișoara au avut loc manifestari pentru cinstirea memoriei celor care au contribuit la declanșarea revoluției romane, eliberand țara de regimul comunist. Cu aceasta ocazie, in fața locului de unde a inceput schimbarea, au fost depuse…

- Expoziția foto-documentara intitulata „Freedom/Libertate“, ce aduna in imagini evenimente istorice din 1989, din Timișoara, precum și fotografii capturate in prima linie a conflictului din Ucraina și portrete ale refugiaților ucraineni in Romania va fi deschisa publicului la sediul ICR Londra (Institutul…

- O expoziție fotodocumentara intitulata „Freedom/Libertate“, cu imagini surprinse in zilele din decembrie 1989 la Timișoara, fotografii din prima linie a conflictului armat din Ucraina și portrete ale refugiaților ucraineni in Romania, alaturi de articole și note de presa despre cele doua evenimente…

- Asociația Memorialul Revoluției din Timișoara pregatește o surpriza vizitatorilor. In scurt timp, in curtea muzeului va fi adus un tanc. Se dorește sa fie unul din tancurile care au fost pe strazi in timpul Revoluției din Decembrie 1989.

- Asociația București marcheaza 34 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989 prin doua tururi ghidate gratuite care trec prin locurile emblematice ale evenimentelor in București și Cluj-Napoca. Cum ar fi sa mergi spre serviciu și sa iți gasești vehiculul din dotare in centrul orașului, blocat de protestatari?…

- Timișoara și spiritul Revoluției din 1989 au fost tema unui eveniment cu totul special, organizat la Institutul Cultural Roman de la Budapesta, impreuna cu Asociația TM 2023. Imaginile realizate de Constantin Duma, cunoscutul fotoreporter, in zilele din Decembrie 1989, reunite in cadrul unei expoziții,…

- In periplul pe la Instituțiile Culturale Romane din Europa, Timișoara 2023 a facut o oprire și la ICR Budapesta. Ilie Stepan și Horia Crișovan au cantat in capitala Ungariei, iar expoziția fotografului Constantin Duma a deschis sezonul pentru comemorarea Revoluției din 1989

- Mii de oameni au umplut centrul Timișoarei pentru a asista la aprinderea iluminatului de sarbatori din acest an. Aprinderea iluminatului festiv și a luminițelor din Targul de Craciun a avut loc duminica, de la ora 18:00, butonul roșu fiind apasat de Alina Sorescu, care a susținut apoi un recital alaturi…